Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО составила 1,267 трлн рублей

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2023 году составила 1,267 трлн рублей, сообщила компания.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 1,25 трлн рублей.

За 9 месяцев прошлого года чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти", составила 1,071 трлн рублей.

Капитальные затраты в 2023 году достигли 1,297 трлн рублей (рост на 14,6%) в связи с плановым выполнением работ в сегменте "Разведка и добыча". При этом скорректированный свободный денежный поток в отчетном периоде составил 1,427 трлн рублей (рост на 44%).

Выручка компании составила 9,163 трлн рублей, показатель EBITDA - 3,005 трлн рублей. Удельные расходы на добычу углеводородов по итогам года составили $2,6/барр.н.э.

Чистая прибыль НК, относящаяся к акционерам, во втором полугодии составила 615 млрд рублей. Дивиденды "Роснефти" формируются на базе показателя чистой прибыли. Компания традиционно дважды в год направляет на их выплату не менее 50% от данного показателя. Уставный капитал НК составляет 105 981 778, 17 рублей, он разделен на 10 598 177 817 акций номиналом 0,01 рубля. Таким образом, финальные дивиденды "Роснефти" могут составить примерно 29,01 рубля на акцию, а их общий размер за 2023 год, с учетом промежуточных в 30,77 рубля на акцию - 59,78 рубля на акцию.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было. По итогам работы в 2022 году суммарные дивиденды "Роснефти" составили 38,36 рубля на акцию.