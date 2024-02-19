Добыча жидких углеводородов "Роснефти" в 2023 году составила 193,6 млн т

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Добыча углеводородов "Роснефти" в 2023 году составила 269,8 млн т нефтяного эквивалента, в том числе добыча жидких углеводородов - 193,6 млн т, сообщила компания.

Добыча газа в 2023 году составила 92,7 млрд куб. м (без учета газа, направленного на прочие технологические нужды).

В 2022 году добыча углеводородов "Роснефти" составляла 5,1 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, добыча газа - 74,4 млрд куб. м.

По результатам проведения аудита запасов по международной классификации PRMS запасы углеводородов "Роснефти" по категории 2Р на конец 2023 года составили 11,4 млрд т н.э. Восполнение добычи приростом 2Р запасов превышает 100%.

В 2023 году на суше в России было завершено испытание 73 скважины с рекордной успешностью 90%. Открыто два месторождения и 133 новые залежи углеводородов с запасами по категории АВ1С1+B2С2 в объеме 0,1 млрд т н.э. Проходка в эксплуатационном бурении в 2023 г. составила 12 млн м, в эксплуатацию введены 3,2 тыс. новых скважин, причем 71% из них - горизонтальные.

Объем переработки нефти в России в 2023 году составил 88 млн т, выход светлых нефтепродуктов увеличился до 58,6%, глубина переработки нефти составила 76,2%.

В 2023 году произведено более 900 т катализаторов гидроочистки дизельного топлива и катализаторов защитного слоя, более 200 т катализаторов риформинга и около 160 т катализаторов и адсорбентов для установок производства водорода.

В 2023 году компания реализовала на внутреннем рынке 42,4 млн т нефтепродуктов, в том числе 13 млн т бензина и 17,2 млн т дизельного топлива.

"Роснефть" в прошлом году реализовала на бирже 8,7 млн т моторного топлива, что более чем в два раза выше норматива.