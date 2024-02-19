Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Правительству поручено до 15 апреля определиться с субсидированием доставки рыбы из ДФО

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля принять решение о перевозке лососей и сардины иваси с Дальнего Востока в центральные регионы России.

"Принять решение о предоставлении из федерального бюджета субсидий для осуществления железнодорожных перевозок лососевых видов рыб и сардины иваси с территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в центральную часть Российской Федерации", - говорится в перечне поручений, сформулированным по итогам рабочей поездки главы государства в Чукотский автономный округ и Хабаровский край 10-11 января 2024 года. Перечень опубликован на сайте Кремля.

Путин также поручил рассмотреть вопрос о целесообразности субсидирования из федерального бюджета морских перевозок отечественной сельхозпродукции между морскими портами, расположенными в дальневосточных регионах, и принять соответствующие решения.

Как сообщалось, с предложением о субсидировании перевозок лососевых и сардины иваси с Дальнего Востока в центр России выступило Росрыболовство, что связано с большими объемами добычи этой рыбы в прошлом году. Так, вылов лососей стал вторым после рекордного 2018 года - 609 тысяч тонн.

Сейчас субсидируются только перевозки минтая - самой массовой рыбы.

Владимир Путин ДФО Росрыболовство Дальний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 19 февраля

Путин поручил к апрелю представить предложения о фонде для реконструкции аэродромов

Путин поручил к апрелю представить предложения о фонде для реконструкции аэродромов

Байден допустил введение дополнительных санкций против России

РФ забрала во временное управление станкостроительный завод концерна DMG MORI

РФ забрала во временное управление станкостроительный завод концерна DMG MORI

В РСТ заявили, что российские школьники легко получают визы в Европу для учебы

Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО составила 1,267 трлн рублей

Путин разрешил Экспобанку купить российскую "дочку" HSBC

Суд обратил в пользу государства акции липецкой фабрики "Рошен"

Суд обратил в пользу государства акции липецкой фабрики "Рошен"

В Балакове произошел несчастный случай на металлургическом заводе

"Онэксим" Прохорова перевел структуру владения "Ренессанс капиталом" в РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });