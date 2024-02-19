Правительству поручено до 15 апреля определиться с субсидированием доставки рыбы из ДФО

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля принять решение о перевозке лососей и сардины иваси с Дальнего Востока в центральные регионы России.

"Принять решение о предоставлении из федерального бюджета субсидий для осуществления железнодорожных перевозок лососевых видов рыб и сардины иваси с территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в центральную часть Российской Федерации", - говорится в перечне поручений, сформулированным по итогам рабочей поездки главы государства в Чукотский автономный округ и Хабаровский край 10-11 января 2024 года. Перечень опубликован на сайте Кремля.

Путин также поручил рассмотреть вопрос о целесообразности субсидирования из федерального бюджета морских перевозок отечественной сельхозпродукции между морскими портами, расположенными в дальневосточных регионах, и принять соответствующие решения.

Как сообщалось, с предложением о субсидировании перевозок лососевых и сардины иваси с Дальнего Востока в центр России выступило Росрыболовство, что связано с большими объемами добычи этой рыбы в прошлом году. Так, вылов лососей стал вторым после рекордного 2018 года - 609 тысяч тонн.

Сейчас субсидируются только перевозки минтая - самой массовой рыбы.