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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Росрыболовство прогнозирует вылов лососей в начавшуюся путину в 320 тысяч тонн

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Вылов лососей в ходе начавшейся в России в конце мая лососевой путины может составить 320 тысяч тонн, сообщает Росрыболовство со ссылкой на оценки ученых.

Лидер по вылову лососей - Камчатский край - включится в путину 1 июня. Предполагается, что камчатские рыбаки добудут около 170 тысяч тонн лососей.

Промысел в Магаданской области начнется 14 июня с добычи нерки, в Сахалинской области - с 15 июня. В Чукотском автономном округе на основании рекомендаций отраслевой науки промышленное рыболовство организовано не будет. Прогнозируемый вылов на Сахалине составляет около 90 тысяч тонн, в Хабаровском крае - 50 тысяч тонн.

В 2023 году вылов лососей составил 609 тысяч тонн, что стало вторым результатом после рекордного 2018 года.

Рекорд по вылову лососей был поставлен в стране в 2018 году - 676 тысяч тонн. В 2022 году вылов составил 272 тысячи тонн против 539 тысяч тонн в 2021 году, 299,2 тысячи тонн - в 2020 году, 498 тысяч тонн - в 2019 году.

Сахалин Росрыболовство Магаданская область Камчатка
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