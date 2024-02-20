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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Гражданка США и РФ арестована в Екатеринбурге по обвинению в госизмене

В ФСБ считают, что она причастна к сбору средств на нужды ВСУ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге была задержана гражданка России и США, против нее в УФСБ Свердловской области возбудили и расследуют уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК), сообщил Центр общественных связей ФСБ России. По версии спецслужбы, она занималась сбором средств на нужды украинской армии. Она арестована.

"В Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы г. Лос-Анджелес, имеющей двойное гражданство России и Соединённых Штатов Америки, причастной к оказанию финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности нашей страны",- сообщили в ЦОС.

По данным спецслужбы, с февраля 2022 года женщина "инициативно осуществляла сборы денежных средств в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направлялись на приобретение Вооруженными силами Украины предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов".

Кроме того, будучи в США, обвиняемая неоднократно принимала участие в акциях в поддержку Украины, сообщили в ФСБ.

Екатеринбург Лос-Анджелес США ФСБ Украина Свердловская область
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