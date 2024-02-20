Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии обвиняемого в госизмене

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Московский городской суд назначил 18 лет колонии строгого режима гражданину РФ Игорю Кондрацкому по уголовному делу о государственной измене, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Приговором суда Кондрацкому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года", - говорится в сообщении. Кондрацкий также лишен воинского звания - полковник запаса.

Процесс в отношении Кондрацкого проходил в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Официально о фабуле дела в отношении Кондрацкого не сообщалось. Ряд СМИ предполагал, что ранее Кондрацкий имел отношение к дипломатической службе.