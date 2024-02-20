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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Кремль назвал неприемлемыми требования Борреля о международном расследовании смерти Навального

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле считают неприемлемыми заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозепа Борреля о необходимости проведения независимого международного расследования смерти Алексея Навального.

"Мы не воспринимаем такие требования вообще. Тем более от господина Борреля", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая, как в Кремле восприняли это требование.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии.

Дмитрий Песков Алексей Навальный Жозеп Боррель ЕС
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