Кремль назвал неприемлемыми требования Борреля о международном расследовании смерти Навального

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле считают неприемлемыми заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозепа Борреля о необходимости проведения независимого международного расследования смерти Алексея Навального.

"Мы не воспринимаем такие требования вообще. Тем более от господина Борреля", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая, как в Кремле восприняли это требование.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии.