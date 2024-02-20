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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Путин не видел выступления вдовы Навального

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не ознакомлен с обращением вдовы Алексея Навального Юлии, с которым она выступила накануне.

На вопрос журналистов, видел ли президент вчерашнее выступление Юлии Навальной, в котором она пообещала продолжить дело мужа, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: "Нет, президент не видел этого".

"Но учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально днями ранее, я оставляю это без комментариев", - добавил он.

Пескова также попросили прокомментировать слова Навальной о том, что тело ее мужа не выдают родственникам, чтобы якобы скрыть остающиеся в нем следы отравляющего вещества.

"Я, честно говоря, не знаком с этим выступлением, но если в нем содержались такие слова, то это, опять же, ни что иное как голословные обвинения, потому что они ничем не подкреплены, не подтверждены, и в данном случае я только по этическим соображениям не могу оценить так, как следует, эти слова", - ответил представитель Кремля.

Обвинения Юлии Навальной о причастности президента Владимира Путина к смерти ее мужа он назвал голословными и хамскими: "Разумеется, это абсолютно голословные, хамские обвинения в адрес главы российского государства".

Дмитрий Песков Владимир Путин Юлия Навальная Алексей Навальный
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