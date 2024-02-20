РФ внесла сенатора США Линдси Грэма в список террористов и экстремистов
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сенатор США от республиканской партии Линдси Грэм внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремистской деятельности или террору.
Соответствующая информация появилась в списке Росфинмониторинга во вторник.
Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.
Помимо Грэма в обновленный список Росфинмониторинга внесена экоактивистка Евгения Чирикова (признана в РФ иноагентом).
Грэм объявлен в РФ в розыск. Соответствующая карточка появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ весной прошлого года.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал возбудить в отношении американца уголовное дело. Поводом для преследования Грэма в РФ стали его слова о гибели русских людей в ходе спецоперации на Украине.