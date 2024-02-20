РФ внесла сенатора США Линдси Грэма в список террористов и экстремистов

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Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сенатор США от республиканской партии Линдси Грэм внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Соответствующая информация появилась в списке Росфинмониторинга во вторник.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Помимо Грэма в обновленный список Росфинмониторинга внесена экоактивистка Евгения Чирикова (признана в РФ иноагентом).

Грэм объявлен в РФ в розыск. Соответствующая карточка появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ весной прошлого года.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал возбудить в отношении американца уголовное дело. Поводом для преследования Грэма в РФ стали его слова о гибели русских людей в ходе спецоперации на Украине.