Белый дом против идеи предоставления дополнительной помощи Украине в кредит

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что конгрессменам следует одобрить дополнительную помощь Украине, а не обсуждать идеи о предоставлении этого финансирования в кредит.

"Мы видим, как Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия Конгресса в последние несколько месяцев. Поэтому единственный верный вариант - это дать Украине то, в чем она нуждается: пакет дополнительного финансирования", - сказала Жан-Пьер во вторник на брифинге, имея в виду вариант помощи, ранее одобренный Сенатом США.

Сенатор США от Республиканкой партии Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в ходе своего визита в Киев заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что наиболее вероятным способом предоставления американской помощи является беспроцентный кредит. Похожие идеи озвучивал ранее экс-президент США Дональд Трамп.

Сенат одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд в феврале. Пакет включает $60 млрд для помощи Киеву, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарной помощи палестинцам в Газе. Спикер палаты представителей Майк Джонсон, в свою очередь, отказался рассматривать документ, требуя, чтобы демократы сначала поддержали жесткие реформы в иммиграционной политике США.