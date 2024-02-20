Минюст включил "Радио Свобода" в реестр нежелательных в РФ организаций

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Минюст РФ внес американское "Радио Свободная Европа" (признано в РФ иноагентом) в реестр нежелательных в России организаций.

Согласно обновленному во вторник на сайте министерства перечню иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) ("Радио Свободная Европа/Радио Свобода", "РСЕ/РС") (США) включена в список под номером 142.

Решение Генпрокуратуры о признании деятельности радиостанции в РФ нежелательной было вынесено 2 февраля этого года.