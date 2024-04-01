Суд продлил процедуру банкротства "Радио Свобода" на шесть месяцев

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 27 марта продлил процедуру банкротства ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС, признано в РФ иноагентом) на шесть месяцев.

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, суд назначил следующий отчет конкурсного управляющего ООО "РСЕ/РС" Юлии Ага-Кулиевой на 30 октября.

В документе говорится, что конкурсный управляющий просила продлить процедуру банкротства на три месяца, но суд, оценив материалы дела, посчитал необходимым продлить срок на шесть месяцев, "поскольку установленный управляющим срок в три месяца представляется судом недостаточным с учетом имеющихся на рассмотрении суда заявлений об оспаривании сделок, о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, ответчиками по которыми являются иностранные юридические лица".

Ранее сообщалось, что конкурсный управляющий РСЕ/РС 26 декабря 2023 года подала в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролировавших должника лиц.

В рамках дела о банкротстве ООО "РСЕ/РС" она, в частности, просит привлечь к субсидиарной ответственности бывшего гендиректора и руководителя Русской службы медиакорпорации Андрея Шарого и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода, Инк." (Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL, Inc., США).

Требования основаны на том, что "действия ответчиков привели к невозможности погашения задолженности перед кредиторами, чем причинен существенный вред имущественным правам кредиторов".

Процедуру наблюдения суд ввел в отношении РСЕ/РС 15 августа 2022 года по заявлению московской инспекции ФНС России №7 из-за долга радиостанции по налогам, составляющего более 6 млн рублей. Банкротом общество было признано 13 марта 2023 года.

Суд 5 июля 2023 года включил в реестр кредиторов ООО "РСЕ/РС" требование ИФНС России №7 по Москве в размере 223,5 млн рублей. В определении суда поясняется, что "у должника имеется неисполненная обязанность по уплате обязательных платежей, что подтверждается уведомлениями [управления] Роскомнадзора (РКН) по Центральному федеральному округу" от 14 октября 2022 года и 26 октября 2022 года. Задолженность также подтверждается вступившими в законную силу постановлениями Тверского районного суда Москвы о привлечении должника к административной ответственности.

В отношении РСЕ/РС и гендиректора ее российского юридического лица с января 2021 года составлены более 1 тыс. протоколов за отсутствие маркировки материалов ее проектов, сообщали ранее "Интерфаксу" в РКН. По судебным решениям организация привлечена к административной ответственности на общую сумму порядка 785 млн рублей.

Кроме того, как сообщал "Интерфакс", в 2022 году мировой суд рассмотрел несколько десятков протоколов в отношении РСЕ/РС за отказ удалить признанную фейковой информацию о военной операции на Украине. Сумма штрафов по этим протоколам уже составила 75,8 млн руб.

Таким образом, сумма штрафов, назначенных РСЕ/РС, составила более 1 млрд 64 млн руб.

"Из-за систематического размещения информационных материалов, содержащих недостоверную информацию о специальной военной операции на территории Украины, доступ к ряду информационных ресурсов ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" был ограничен", - напомнили ранее в РКН.

Счета РСЕ/РС были заблокированы еще 14 мая 2021 года по требованию ФССП.

В настоящее время московская редакция "Радио Свобода" переехала в Ригу.