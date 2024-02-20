Президент РФ заявил о бегстве ВСУ из Авдеевки

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сказал, что отступление ВСУ из Авдеевки было "хаотичным бегством", а заявление об отходе было сделано по политическим соображениям.

На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу во вторник Путин рассказал о полученных докладах по ситуации в Авдеевке, где "часов в шесть-семь утра противник начал такой хаотичный отход".

"И вот уже в 11 (утра - ИФ) вы снова были здесь вместе с начальником Генштаба и доложили о том, что происходит в Авдеевке, вот это хаотичное бегство. К этому времени, я так понимаю, и руководство Вооруженных сил Украины издало приказ об отводе своих вооруженных сил, когда они были уже в движении и покидали этот населенный пункт. Я так понимаю, что сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот отход и придать ему видимость такого организованного вывода", - сказал Путин.

И добавил: "Мы видим и знаем, что это не так, что это было на самом деле бегство в прямом смысле этого слова".

Позднее Шойгу в интервью российским журналистам заявил, что Украине не удалось осуществить плановый вывод подразделений из Авдеевки. По его словам, это подтверждают съемки с беспилотников, которые ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

"...За сутки, как Сырский (главком ВСУ Александр Сырский - ИФ) дал приказ якобы организованного отхода. Но эти съемки показывают, что отход - далеко не организованный. Они не забирали тела погибших, бросали раненых, оставлено большое количество вооружения и военной техники", - сказал глава Минобороны РФ.

"С учетом тех действий войск, нашей авиации... пытались все бросить, выходили. Мы видели, как по дорогам, по полям шли. Вы, наверное, и сами видели все эти кадры", - сообщил министр.

"Авдеевка была очень большим сюрпризом для них", - сказал Шойгу об операции российских войск по взятию города.

17 февраля Минобороны РФ сообщило, что Шойгу проинформировал Путина о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии.