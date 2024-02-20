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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:18

Министр обороны РФ оценил потери ВСУ в ходе контрнаступления в 166 тыс. человек

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Потери Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления в 2023 году составили свыше 166 тысяч военнослужащих, более 800 танков, почти 2,4 тысячи боевых бронированных машин, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Задействовав такие огромные силы, противнику не удалось дойти даже до первой линии обороны. До первой линии обороны, а их дальше еще две. Потеряв 166 тысяч убитыми и ранеными, (...) более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин", - сказал Шойгу в интервью российским журналистам.

Шойгу также заявил, что российские войска уничтожили больше половины танков Leopard, поставленных ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 февраля 2024 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу ВСУ Украина Минобороны РФ
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