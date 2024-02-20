Две резервные армии и шесть дивизий созданы в РФ за счёт контрактников 2023 года

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Контракт с Вооружёнными силами России в прошлом году заключили около 540 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу российским журналистам.

"Это позволило нам создать две резервные армии, шесть дивизий", - сказал Шойгу.

По его словам, "в этом году, на сегодняшний день, 50 тысяч уже по контракту, и люди продолжают идти".

Отвечая на вопрос о настроении военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, министр, в частности, привёл такой пример, напомнив, что мобилизованным по решению президента РФ предоставляется отпуск: раз в полгода на 14 суток без учёта времени на дорогу.

"У нас 270 тысяч сходили в отпуск, сейчас вторую часть отпуска - ещё 230 тысяч, то есть полмиллиона в общей сложности. Не вернулись из отпуска 62 человека, и то по уважительным причинам в основном, в частности, по болезни. Это говорит о том, что люди понимают всю меру ответственности, что это уже сложившиеся боевые коллективы", - сказал Шойгу.

Он также сообщил, что есть уже почти 1 800 человек, которые вернулись на фронт после четвёртого ранения, около пяти тысяч - студенты, берущие академические отпуска и подписывающие контракты в Вооружёнными силами.