Около 190 тыс. россиян заключили контракт с Минобороны с начала года

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Задача по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в интересах объединенной группировки войск в 2024 году выполняется, порядка 190 тыс. россиян заключили контракты с Минобороны с начала года, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"В целом задача, поставленная президентом по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в интересах объединенной группировки войск, в 2024 году выполняется. Среднесуточный темп набора остается стабильным, составляет около одной тысячи человек", - сказал Медведев на совещании в министерстве обороны РФ по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России контрактниками.