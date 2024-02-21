Герасимов посетил командный пункт в зоне СВО и вручил награды за Авдеевку
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов посетил в зоне специальной военной операции на Украине командный пункт группировки войск "Центр", которая вела операцию по взятию города Авдеевка в Донбассе.
"Генерал армии Валерий Герасимов подвел промежуточные итоги выполнения боевых задач группировкой войск "Центр" и заслушал доклад командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева о порядке дальнейших действий на авдеевском направлении", - сказано в сообщении Минобороны РФ.
Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при взятии Авдеевки, отметило Минобороны РФ