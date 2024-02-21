Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Герасимов посетил командный пункт в зоне СВО и вручил награды за Авдеевку

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов посетил в зоне специальной военной операции на Украине командный пункт группировки войск "Центр", которая вела операцию по взятию города Авдеевка в Донбассе.

В РоссииМинобороны РФ заявило о контроле Авдеевки и продвижении на глубину 8,6 кмЧитать подробнее

"Генерал армии Валерий Герасимов подвел промежуточные итоги выполнения боевых задач группировкой войск "Центр" и заслушал доклад командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева о порядке дальнейших действий на авдеевском направлении", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при взятии Авдеевки, отметило Минобороны РФ

Валерий Герасимов Авдеевка Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин разрешил сделки с акциями АО "Полиметалл"

Путин разрешил сделки с акциями АО "Полиметалл"

Что произошло за день: вторник, 20 февраля

Две резервные армии и шесть дивизий созданы в РФ за счёт контрактников 2023 года

Военная операция на Украине

Президент РФ заявил о бегстве ВСУ из Авдеевки

Путин сказал, что людей нетрадиционной ориентации ни в чем не ограничивают в РФ

Путин сказал, что людей нетрадиционной ориентации ни в чем не ограничивают в РФ

Минюст включил "Радио Свобода" в реестр нежелательных в РФ организаций

РФ внесла сенатора США Линдси Грэма в список террористов и экстремистов

РФ внесла сенатора США Линдси Грэма в список террористов и экстремистов

Депутаты приняли закон о самозапрете на кредиты с 1 марта 2025 года

Депутаты приняли закон о самозапрете на кредиты с 1 марта 2025 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });