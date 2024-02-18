Минобороны РФ заявило о контроле Авдеевки и продвижении на глубину 8,6 км
Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что глубина продвижения российских сил в районе Авдеевки составила 8,6 км.
В сообщении говорится, что "17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили город Авдеевка Донецкой народной республики".
"Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв.км. Противник потерял более 1500 военнослужащих", - отмечается в нем.
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