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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Шесть рейсов Red Wings на Пхукет задерживаются из-за неисправности самолета

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Шесть рейсов авиакомпании Red Wings из российских городов на Пхукет и обратно, запланированные на 21-23 февраля, задерживаются более чем на 11 часов из-за неисправности самолета, сообщает телеграм-канал авиаперевозчика.

Задерживаются рейсы WZ3087 "Жуковский"-Пхукет, WZ3040 Пхукет-Казань, запланированные на среду, WZ3039 Казань-Пхукет, WZ3046 Пхукет-Екатеринбург в четверг, WZ3045 Екатеринбург-Пхукет, WZ3088 Пхукет-"Жуковский". Предварительное время задержки вылета рейса составит 11 часов 45 минут.

"Данные рейсы задерживаются в связи с технической неисправностью воздушного судна (по данным портала FlightRadar24 - Boeing 777). На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами, организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставлены напитки и питание", - говорится в сообщении.

Boeing 777 Red Wings Жуковский Казань Пхукет Екатеринбург
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