Вылет рейса S7 из Улан-Удэ в Москву задерживается из-за неисправности самолета

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Командир самолета авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), направлявшегося из аэропорта Улан-Удэ в Москву, прервал взлет из-за технической неисправности, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ведомство уточнило, что это произошло около 10 часов утра по местному времени (5 часов утра по Москве) в аэропорту "Байкал", решение вернуть самолет на стоянку командир экипажа принял во время разбега по взлетно-посадочной полосе, заподозрив техническую неисправность.

Самолет решили отстранить от эксплуатации. Пассажиры рейса ждут подачи резервного борта в аэровокзале.

Новосибирской транспортной прокуратурой проверит ситуацию на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.

"Самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7 прервал взлет из-за помпажа двигателя (срывной режим работы двигателя - ИФ). Пробег окончен в пределах взлетно-посадочной полосы", - уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что самолет вырулил на автостоянку самостоятельно, проводится оценка его технического состояния. На борту находилось 176 человек: 6 членов экипажа и 170 пассажиров. Никто не пострадал.

Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по ч.1 ст.263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает управление.

Как сказано на сайте аэропорта "Байкал", это рейс S7 3034, который должен был вылететь в Москву ("Домодедово") в 9:30 по местному времени, пока он не отправлен. Полет будет выполняться на самолете Airbus. Посадка на борт запланирована на 17:25 по местному времени (12:25 по Москве).