Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Рейс Москва-Кемерово вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Победа" рейса Москва-Кемерово совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина по причине технической неисправности совершило вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании "Победа". В настоящее время борт отстранен от эксплуатации", - говорится в сообщении.

На борту самолета находилось 179 пассажиров.

Ведомства проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение полагающихся услуг.

Новосибирск Москва Победа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Остин вызван 14 февраля в Конгресс для показаний по своей госпитализации

Остин вызван 14 февраля в Конгресс для показаний по своей госпитализации

Палата представителей США приняла законопроект о продлении финансирования правительства до марта

Палата представителей США приняла законопроект о продлении финансирования правительства до марта

Корабль Crew Dragon с коммерческими туристами стартовал к МКС

Операция США и союзников против хуситов

CNN сообщил о пятом за неделю ударе США по объектам хуситов

CNN сообщил о пятом за неделю ударе США по объектам хуситов
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху отверг идею палестинской государственности

Байден пообещал продолжать удары по хуситам

Что произошло за день: четверг, 18 января

В российский МИД вызвали французского посла

В российский МИД вызвали французского посла

Снегопады в Европе привели к перебоям в работе аэропортов

Снегопады в Европе привели к перебоям в работе аэропортов

В Молдавии допустили, что по окончании отопительного сезона будут использовать газ "Газпрома"

В Молдавии допустили, что по окончании отопительного сезона будут использовать газ "Газпрома"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });