Рейс Москва-Кемерово вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности
Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Победа" рейса Москва-Кемерово совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина по причине технической неисправности совершило вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании "Победа". В настоящее время борт отстранен от эксплуатации", - говорится в сообщении.
На борту самолета находилось 179 пассажиров.
Ведомства проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение полагающихся услуг.