Совет Федерации одобрил вывод ряда компаний из-под повышенного НДПИ на газ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации поддержал принятый Госдумой поправки в Налоговый кодекс (НК), которые выводят ряд компаний из-под введенного с 1 января 2024 года. повышенного НДПИ на газ. Налог был повышен для изъятия в бюджет средств, полученных от дополнительной индексации тарифов на газ.

С 1 января 2024 года НДПИ на газ увеличивается на коэффициент, который рассчитывается по специальной формуле. В состав формулы входит значение Viпром - это совокупный объем реализации газа в месяце, предшествующем налоговому периоду, на территории конкретного региона (за исключением определенных категорий организаций и населения). Одобренный сенаторами закон меняет расчет Viпром, новая формулировка более детально определяет организации и ситуации, при которых объем реализации газа не учитывается в расчете налога НДПИ.

Сейчас в расчете налога не учитывается объем реализации газа организациями по переработке попутного газа; газа тепловых электростанций. Новые правила исключают также из расчета НДПИ объемы газа, причитающегося РФ по соглашению о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений ("Сахалин-2") в счет роялти для реализации его потребителям; организаций, осуществляющих производство СПГ, в части объемов газа, приобретаемых исключительно для его производства; газа, направляемого на производство тепловой и электрической энергии в части объемов газа, необходимых для производства по регулируемым ценам (тарифам).

Механизм, при котором для населения и промышленных производителей будет введена дополнительная индексация цен на газ, был представлен в Госдуму в рамках трехлетнего бюджета (№ 448554-8). При этом уже в другом законопроекте (№ 448566-8) был одновременно заложен механизм, по которому с 1 января 2024 года через НДПИ часть этой дополнительной выручки, которая сформируется у "Газпрома" и независимых производителей, будет изъята в бюджет. По расчетам Минфина, которые озвучивал ранее замминистра финансов Алексей Сазанов, выручка "Газпрома" от дополнительной индексации тарифов на газ составит 120-130 млрд рублей в год, а изъято в бюджет через НДПИ будет более 90% этих средств.

При обсуждении этих мер в конце 2023 года в комитете по бюджету Госдумы возникли дискуссии относительно того, что для ряда компаний НДПИ может вырасти, а тарифы не будут проиндексированы. Однако на тот момент ФАС еще не вынесла нормативного правового акта по соответствующим тарифам. Глава думского комитета по энергетике Павел Завальный указывал на необходимость вернуться к этому вопросу в начале 2024 года.

"Сейчас почему очень срочно необходимость возникла вернуться к этому вопросу, потому что ФАС приняла постановление, в котором расширены категории, которым не индексируются тарифы (на газ), таким образом получается, что налоговая нагрузка предприятий завышена: НДПИ берут больше, чем получают предприятия доходов по индексации", - объясняла ранее первый зампред комитета по бюджету Госдумы Ольга Ануфриева.