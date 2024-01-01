Вступил в силу нулевой НДПИ при добыче газа, используемого для производства водорода и аммиака

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - С 1 января вступил в силу закон, устанавливающий нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче газа и (или) газового конденсата на участках недр, расположенных полностью или частично на полуостровах Ямал и (или) Гыданский в Ямало-Ненецком АО, используемых исключительно для производства аммиака и (или) водорода.

Кроме того, для производителей аммиака и водорода установлены льготы по налогу на прибыль организаций. В частности, для налогоплательщиков, производящих аммиак и (или) водород на новых производственных мощностях (впервые введенных в эксплуатацию после 1 января 2025 года), в отношении прибыли, полученной от такой деятельности, законами субъектов РФ (вне зависимости от мест добычи газа) может устанавливаться пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ.

Для применения льготной налоговой ставки необходимо вести раздельный учет доходов и расходов в рамках упомянутой деятельности.

Планы по добыче газа в ЯНАО для производства аммиака и водорода озвучивал "НОВАТЭК", компания регистрирует "дочку" "Обский аммиак" в Мурманской области.