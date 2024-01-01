Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Вступил в силу нулевой НДПИ при добыче газа, используемого для производства водорода и аммиака

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - С 1 января вступил в силу закон, устанавливающий нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче газа и (или) газового конденсата на участках недр, расположенных полностью или частично на полуостровах Ямал и (или) Гыданский в Ямало-Ненецком АО, используемых исключительно для производства аммиака и (или) водорода.

Кроме того, для производителей аммиака и водорода установлены льготы по налогу на прибыль организаций. В частности, для налогоплательщиков, производящих аммиак и (или) водород на новых производственных мощностях (впервые введенных в эксплуатацию после 1 января 2025 года), в отношении прибыли, полученной от такой деятельности, законами субъектов РФ (вне зависимости от мест добычи газа) может устанавливаться пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ.

Для применения льготной налоговой ставки необходимо вести раздельный учет доходов и расходов в рамках упомянутой деятельности.

Планы по добыче газа в ЯНАО для производства аммиака и водорода озвучивал "НОВАТЭК", компания регистрирует "дочку" "Обский аммиак" в Мурманской области.

Россия газ НДПИ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 30 декабря

Россия продлила запрет на экспорт риса на первое полугодие 2024 года

Россия продлила запрет на экспорт риса на первое полугодие 2024 года

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в 2023 году на уровне 3,5%

В РФ обсуждают инвестпроект в сфере авиапрома с финансированием более 1 трлн руб.

Кабмин РФ принял решение о беспошлинном импорте яиц в Россию до 30 июня 2024 г.

Кабмин РФ принял решение о беспошлинном импорте яиц в Россию до 30 июня 2024 г.

Сооснователь Fix Price Хачатрян продал свою долю в ритейлере партнеру по бизнесу

Росстат смягчил оценку спада ВВП РФ в 2022 году с 2,1% до 1,2%

Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в III квартале на уровне 5,5%

Цены на нефть растут в пятницу, но завершают в минусе IV квартал и весь 2023 год

"Газпром" консолидировал контроль в "Газпром-Медиа холдинге"

"Газпром" консолидировал контроль в "Газпром-Медиа холдинге"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });