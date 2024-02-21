ВС РФ признал законным отказ Надеждину в регистрации на президентские выборы

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ отклонил иск политика Бориса Надеждина, просившего отменить решение Центризбиркома РФ об отказе в его регистрации в качестве кандидата в президенты России, передал корреспондент "Интерфакса". "В удовлетворении исковых требований отказать", - говорится в решении суда, оглашенном в среду.

Иском оспаривалось постановление ЦИК России от 8 февраля 2024 года "Об отказе в регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Бориса Борисовича Надеждина". Надеждин просил суд отменить решение Центризбиркома и обязать комиссию зарегистрировать его.

Представители Надеждина в суде указывали на ошибки в базе МВД, на основании которых ЦИК признал недействительным ряд подписей, несоответствие числа недействительных подписей подписям, указанным в протоколе комиссии, а также процедурные нарушения, допущенные, по мнению истца, при сверке подписей.

Также они подчеркнули, что ни одна подпись по итогу проверки не была признана поддельной. Претензии ЦИК, по их словам, связаны с процедурой сбора и порядком оформления подписей, что, как считает сам Надеждин, можно назвать крючкотворством.

"Нашей стороной подвергается оспариванию сам механизм проверки подписей", - отметил в суде один из представителей Надеждина.

Представители ЦИК, а также прокуратуры суде заявили суду о законности решения комиссии в отношении Надеждина.

"Есть федеральный закон, который нужно соблюдать. И в этом смысле та проверка, которая была проведена Центральной избирательный комиссией, показывает, что представленные подписные листы и являются крючкотворством", - заявил в суде представитель Центризбиркома.

Процесс продлился более 9 часов.

В ходе слушаний суд допросил 13 свидетелей со стороны истца – сборщиков подписей и подписантов, подписи которых ЦИК признал недействительными и которые в суде, в свою очередь, подтвердили подлинность своих данных, а также свидетелей со стороны ЦИК – эксперта-почерковеда из МВД и заместителя начальника института криминалистики ЦСТ ФСБ России, ранее участвовавшего в разработке методики проверки подписных листов.

Надеждин, выдвигавшийся от партии "Гражданская инициатива", 31 января 2024 года представил в Центризбирком документы и подписи избирателей в свою поддержку. Он сообщил, что сдал в ЦИК 105 тыс. подписей, собранных в его поддержку на территории РФ.

По итогу проверки более 15% подписей, представленных Надеждиным, были признаны недействительными.

Член ЦИК Андрей Шутов заявил, что примерно половина подписей была признана недействительной по недоработке штаба претендента, в том числе по причине того, что сборщики подписей не были внесены в нотариально заверенный список лиц, которые осуществляли сбор подписей избирателей.

Шутов отметил, что еще несколько сотен подписей были признаны недействительными, так как в нарушение закона они были собраны членами территориальной и участковой избирательной комиссии.

Кроме того, по его словам, ошибки были допущены сборщиками подписей. В частности, они не расписывались в подписном листе и не полностью указывали данные о себе.

В поддержку выдвижения кандидата политической партией (за исключением парламентских) требуется представить не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2 тыс. 500 подписей.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.