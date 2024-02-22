Что случилось этой ночью: четверг, 22 февраля

Байден поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, движение в поддержку Фургала признано экстремистским, ВС РФ отклонил иск Надеждина к ЦИК

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Джо Байден поддерживает кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека НАТО. Это, вероятно, сподвигнет союзников Вашингтона также поддержать Марка Рютте, пишет Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

- Суд в Хабаровске признал движение "Я/МЫ Сергей Фургал" экстремистской организацией. Движение действовало в активной координации с зарубежными центрами, ведущими деструктивные действия в отношении России, следует из сообщения управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.

- Спикеру палаты представителей США Майку Джонсону предложили защиту от отстранения в обмен на голосование по помощи Украине. Соответствующую резолюцию подготовил конгрессмен-демократ Джош Готтхаймер, она предусматривает изменение правил палаты, когда любой законодатель может начать процесс отстранения спикера.

- ВС РФ признал законным отказ Борису Надеждину в регистрации на президентских выборах. Претензии ЦИК России, по словам представителей Надеждина, связаны с процедурой сбора и порядком оформления подписей, что сам политик назвал крючкотворством.

- Российские военные сбили украинские ракету С-200 и дрон над Ростовской и Брянской областями.

- Мещанский суд Москвы арестовал президента "Всероссийского общества глухих" Станислава Иванова, ему вменяется особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ).