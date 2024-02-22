Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Что случилось этой ночью: четверг, 22 февраля

Байден поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, движение в поддержку Фургала признано экстремистским, ВС РФ отклонил иск Надеждина к ЦИК

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Джо Байден поддерживает кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека НАТО. Это, вероятно, сподвигнет союзников Вашингтона также поддержать Марка Рютте, пишет Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

- Суд в Хабаровске признал движение "Я/МЫ Сергей Фургал" экстремистской организацией. Движение действовало в активной координации с зарубежными центрами, ведущими деструктивные действия в отношении России, следует из сообщения управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.

- Спикеру палаты представителей США Майку Джонсону предложили защиту от отстранения в обмен на голосование по помощи Украине. Соответствующую резолюцию подготовил конгрессмен-демократ Джош Готтхаймер, она предусматривает изменение правил палаты, когда любой законодатель может начать процесс отстранения спикера.

- ВС РФ признал законным отказ Борису Надеждину в регистрации на президентских выборах. Претензии ЦИК России, по словам представителей Надеждина, связаны с процедурой сбора и порядком оформления подписей, что сам политик назвал крючкотворством.

- Российские военные сбили украинские ракету С-200 и дрон над Ростовской и Брянской областями.

- Мещанский суд Москвы арестовал президента "Всероссийского общества глухих" Станислава Иванова, ему вменяется особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден поддерживает кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека НАТО

Джонсону предложили защиту от отстранения в обмен на голосование по помощи Киеву

Джонсону предложили защиту от отстранения в обмен на голосование по помощи Киеву

Судьи в Лондоне завершили слушания по делу Ассанжа

Сотни фермеров на тракторах собрались на акцию протеста в Мадриде

Сотни фермеров на тракторах собрались на акцию протеста в Мадриде

Лондон ввел санкции против руководства колонии, в которой умер Навальный

Власти Чикаго подали в суд на пять крупнейших нефтегазовых компаний мира

Власти Чикаго подали в суд на пять крупнейших нефтегазовых компаний мира

Постпреды ЕС согласовали 13-й пакет санкций в отношении РФ

Постпреды ЕС согласовали 13-й пакет санкций в отношении РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });