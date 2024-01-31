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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Борис Надеждин сдал в ЦИК подписи в поддержку своего выдвижения в президенты

Борис Надеждин сдал в ЦИК подписи в поддержку своего выдвижения в президенты
Сбор подписей в поддержку Бориса Надеждина в Санкт-Петербурге
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Выдвиженец от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин подал в Центризбирком документы и собранные подписи избирателей в свою поддержку для регистрации на выборах президента, передает корреспондент "Интерфакса".

Как сообщил Надеждин, он сдал в ЦИК 105 тысяч подписей, собранных на территории России. По его словам, за пределами страны за него подписались "многие десятки тысяч людей", но их подписи решили в ЦИК не сдавать.

Сейчас уже зарегистрированы четыре кандидата в президенты. Это лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов. 29 января ЦИК зарегистрировал кандидатом действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

24 января пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не рассматривают "как соперника" на предстоящих выборах политика Бориса Надеждина.

Центризбирком Гражданская инициатива Владимир Путин Борис Надеждин
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