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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Журналист Евгений Киселев внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес журналиста Евгения Киселева (признан в РФ иноагентом) в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Соответствующая информация появилась в реестре Росфинмониторинга в четверг.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Киселев много лет работает на Украине.

В 2016 году он заявлял, что в России в его отношении было возбуждено уголовное дело о призывах к террористической деятельности из-за высказываний в поддержку украинской военной Надежды Савченко.

В 2022 году Киселев был объявлен в России в розыск.

Евгений Киселев Росфинмониторинг Украина Надежда Савченко
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