Журналист и медиаменеджер Евгений Киселев объявлен в розыск

Журналист Евгений Киселев Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Признанный в России физлицом-иноагентом журналист и медиаменеджер Евгений Киселев объявлен в розыск.

Карточка Киселева появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ. Розыск ведется в рамках уголовного дела, однако по какой статье оно возбуждено, не уточняется.

В апреле этого года Минюст РФ создал реестр физических лиц - иностранных агентов, первыми в него были внесены журналисты Киселев и Матвей Ганапольский.

Киселев - советский, российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, автор и ведущий программ на российских телеканалах НТВ, ТНТ, ТВ-6", а ныне - ведущий телеканала "Украина 24".

В 2000-2001 годах Киселев был гендиректором НТВ.