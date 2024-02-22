Что произошло за день: четверг, 22 февраля

Санкции Великобритании, полет Владимира Путина на модернизированном Ту-160М, сбой в работе приложения Райффайзенбанка

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Великобритания объявила о новых санкциях: в список попали совладельцы "Мечела", ОМК и УГМК Игорь Зюзин, Анатолий Седых, Эдуард Чухлебов, Игорь Кудряшкин и Александр Бунин, а также возглавивший "АЛРОСА" в прошлом году Игорь Маринычев и еще несколько топ-менеджеров компании - Евгений Агуреев, Сергей Барсуков, Алексей Филипповский, Игорь Соболев. Санкции введены против Льва Феодосьева (являлся первым зампредом правления "НОВАТЭКа") и членов совета директоров компании Валерия Крюкова, Виктора Нестеренко, Ирины Гайды, Алексея Орла. Под британские санкции попали "Арктик СПГ 2", "АГД Даймондс" и судовладельцы из Турции, ОАЭ и Швейцарии.

- Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Полет длился 30 минут, еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка. Президент РФ заявил, что "техника отличная".

- Российский суд счел незаконным следование инжиниринговой компании Linde санкциям Евросоюза. Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области пришел к выводу, что российские дочерние компании группы могли бы вернуть аванс за нарушенный контракт.

- Журналист Евгений Киселев (признан в России иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

- В работе приложения Райффайзенбанка произошел сбой, к вечеру четверга неполадка была устранена.

- Бывший защитник сборной Бразилии по футболу Дани Алвес получил 4,5 года тюрьмы за изнасилование.