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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Шойгу оценил украинские потери за время СВО в 444 тыс. военнослужащих

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Украинские вооруженные силы за время российской специальной военной операции лишились свыше 444 тысяч военнослужащих, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом Шойгу заявил на заседании коллегии Минобороны России во вторник

По его словам, "российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность".

В результате решительных и активных действий российских военнослужащих, отметил Шойгу, "снижается боевой потенциал Вооруженных сил Украины".

"В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства", - сообщил он.

Шойгу также заявил, что российские войска, взяв под контроль авдеевский узел обороны, улучшают положение на донецком и купянском направлениях.

"После взятия под контроль важного авдеевского узла обороны противника группировки российских войск продолжают улучшение своего положения на донецком и купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ", - сказал министр.

По его данным, с начала года на всех направлениях российскими военнослужащими взято под контроль около 327 квадратных километров территории новых регионов РФ.

"За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики", - сказал министр обороны РФ.

По словам Шойгу, военные РФ наносят удары высокоточным оружием по резервам ВСУ, чтобы не дать им перебросить силы на линию боевого соприкосновения и контратаковать российские позиции.

Он также отметил, что после провала контрнаступления Украина пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта.

"Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей", - подчеркнул министр обороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 февраля 2024 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу Минобороны РФ Украина
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