Россия в 2023 году впервые стала нетто-экспортером мяса по стоимости

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Стоимость экспорта мяса и мясных продуктов из России по итогам 2023 года впервые превысила стоимость его импорта, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

"В 2023 году, по предварительным оценкам, стоимость экспортированного мяса и мясных продуктов, включая готовые изделия, но без живого скота, превысила $1,8 млрд. Импорт составил примерно $1,75 млрд. Таким образом, впервые за историю наших наблюдений стоимость экспорта мясной продукции превысила стоимость ее импорта, то есть Россия стала нетто-экспортером по стоимости мяса", - сказал он.

Нетто-экспортером мяса в натуральном выражении Россия стала еще в 2021 году.

По словам Рылько, рост экспортной выручки произошел за счет увеличения объемов поставок за рубеж. "Причем наибольшую динамику показывают экспорт свинины и мяса птицы, а также субпродуктов", - сказал он.

Касаясь возможности увеличения экспорта свинины за счет открытия рынка Китая, Рылько заявил, что "перспективы, конечно, есть, но пока необходимо выполнить множество процедур, чтобы реально начать поставки". К тому же, по его словам, в Китае сейчас перепроизводство свинины, потребность в импорте снижается, цены немного припали.

"Хотя, с другой стороны, наша свинина предположительно конкурентна по сравнению со свининой из других стран. Так что шансы у наших свиноводов есть", - сказал он.

Как сообщалось, по данным ФГИС "Аргус" Россельхознадзора на 22 декабря 2023 года, свинина из России экспортировалась в 14 стран, поставки увеличились на 6%, до 154,4 тысячи тонн. В 34 страны было отгружено 301,7 тысячи тонн мяса птицы. Баранину покупали семь стран, экспорт вырос в 11 раз, до 10,3 тысячи тонн. Импортерами российской говядины были 24 страны, экспорт составил 30,2 тысячи тонн. На мировом рынке есть спрос и на конину: ее экспорт увеличился 2,2 раза, до 2 тысячи тонн. Готовая мясная продукция была поставлена в 27 стран в объеме 70,6 тысячи тонн.