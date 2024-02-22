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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Путин после слов президента США отметил, что для РФ Байден предпочтительнее

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU -Президент РФ Владимир Путин заявил, что, даже не смотря на высказанную в его адрес грубость со стороны американского коллеги Джо Байдена, победа нынешнего главы Белого дома на выборах для России будет предпочтительней.

"Мы с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительней в качестве будущего президента США, и я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России Байден более предпочтителен", - сказал он журналисту Павлу Зарубину.

"И, судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав, потому что это – адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны", - добавил Путин.

"Он же не может мне сказать: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог". Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и эта реакция абсолютно адекватная, а, значит, я был прав", - сказал он.

"У меня спросили, что для нас лучше. Я как тогда сказал, так и сейчас считаю, и могу повторить – Байден", - подытожил Путин.

15 февраля в интервью автору программы "Москва.Кремль.Путин" Павлу Зарубину президент РФ ответил на вопрос, кто лучше для России на посту президента США: Байден или Трамп.

"Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ", - сказал Путин.

Владимир Путин Джо Байден США
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