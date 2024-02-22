Песков назвал позором для США высказывания Байдена о Путине

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена о Владимире Путине - абсолютно хамские и являются позором для страны, которую Байден возглавляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как пресс-секретарь российского президента я могу сказать, что подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Но это является огромным позором для самой страны, я имею в виду для Соединенных Штатов Америки", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое он опубликовал в своем телеграм-канале. Так представитель Кремля прокомментировал оскорбительные слова Байдена о Путине.

Он продолжил: "Если президент такой страны использует такую лексику, ну, это стыдно должно быть. Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя, ему бы это очень хотелось, не думаю, что это возможно".

При этом Песков посоветовал попросить советников президента США сделать подборку о высказываниях Путина в адрес Байдена. "Как гражданину России очень хочется сказать: попросить своих помощников, чтобы они сделали вам подборку и нашли хоть одно оскорбительное высказывание в ваш адрес со стороны президента Путина. И еще раз - должно быть стыдно", - добавил Песков.