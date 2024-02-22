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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Лавров сообщил, что РФ ответит на санкции развитием экономики и связями с другими странами

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Россия ответит на новые санкции США и Великобритании шагами по развитию собственной экономики и укреплению внешних связей с "договороспособными партнерами", заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы ответим делом", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран G20 в Рио-де-Жанейро.

Министр пояснил, что российская сторона ответит "делом, которое касается развития нашей собственной экономики, развития и укрепления связей с партнерами, которые в отличие от западного меньшинства, продолжающего мыслить колониальными и неоколониальными категориями, договороспособны и выстраивают свои экономические связи в интересах собственного народа".

МИД РФ Сергей Лавров
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