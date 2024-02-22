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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Лондон включил в санкционные списки по РФ более 50 человек и предприятий

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания в четверг в рамках ограничений в отношении РФ ввела санкции против более 50 физических лиц и предприятий, в том числе связанных с поставкой вооружений, сообщает британский МИД.

"Глава МИД Дэвид Кэмерон сегодня, 22 февраля, объявил о введении санкций в отношении более 50 человек и коммерческих предприятий", - говорится в пресс-релизе британского внешнеполитического ведомства.

"Санкции направлены против тех, кто снабжает арсеналы РФ боеприпасами, в том числе для реактивных систем залпового огня, ракетами и взрывчатыми веществами", - отмечается в документе.

Под санкции попали 14 компаний и физлиц, связанных с производством боеприпасов, в частности, Завод имени Я. М. Свердлова. Кроме того, под санкции попало ОАО "Государственная авиакомпания "224 Лётный отряд" и ее директор Владимир Михейчик.

Санкции ввели против ряда иностранных компаний и связанных с ними лиц. Среди них - турецкая компания Cozum Yazilim Donanim Elektronik, занимающаяся поставками электроники, а также три компании, базирующиеся в Китае. Две из них - Finder Technology LTD и JUHANG Aviation Technology (Shenzhen) Co., Limited - поставляют в Россию, по утверждению Лондона, электронику в обход действующих санкций. Третья - компания по производству БПЛА Beijing Micropilot Flight Control Systems Co., LTD.

Помимо этого, санкции затрагивают "ключевые источники российских доходов, ограничивая торговлю металлами, алмазами и энергоносителями".

Также под санкциями - два белорусских предприятия, которые работают в стратегически важных для правительства отраслях - Завод точной электромеханики, выпускающий различную оборонную продукцию, и АО "Планар", производящий полупроводники и другую электронику.

МИД Британии напоминает, что всего Лондон ввел антироссийские санкции в отношении 2 тыс. физических лиц и компаний.

Великобритания
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