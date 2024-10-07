Лавров заявил, что странам СНГ хорошо удается справляться с санкциями

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Содружества независимых государств успешно справляются с санкционным давлением Запада.

"Справляться удается хорошо. Методы, которые использует Запад, вызывают отторжение у всех остальных государств, включая государства постсоветского пространства", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания совета министров иностранных дел СНГ в понедельник, отвечая на вопрос о том, как странам СНГ удается справляться с давлением, которое Запад оказывает путем введения антироссийских санкций.

По его словам, "незаконные меры, которые носят название вторичных, третичных санкций, когда кому-то не нравится, как две независимые страны выстраивают отношения между собой, ничего общего с международным правом не имеют".

"Все те шаги, которые мы предпринимаем, чтобы обеспечивать не просто сохранение, а наращивание наших торгово-экономических связей, наращивание их объемов с нашими стратегическими партнёрами и союзниками, в полной мере вписываются в нормы международного права, которые ведут речь о честной конкуренции, рыночных механизмах, неприкосновенности собственности", - заявил министр.

Он сообщил, что в ходе заседания СМИД СНГ в понедельник были приняты документы о неприемлемости односторонних принудительных мер, а также об основных параметрах работы над формированием системы евразийской безопасности.