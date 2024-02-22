Работникам прокуратуры и следственных органов предложили дать отсрочку от призыва

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Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона о специальных правовых нормах для работников прокуратуры и следственных органов по вопросам отсрочки от призыва на военную службу и освобождения от военных сборов.

Соответствующий проект закона (560330-8) размещен в четверг в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Поправки вносятся в статьи 24, 51 и 55 закона 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно предлагаемым изменениям служащие в органах и организациях прокуратуры РФ, следственных органах и учреждениях Следственного комитета РФ смогут получить отсрочку от призыва на военную службу, так же как право на досрочное увольнение с военной службы для служащих по контракту, и, кроме того, они смогут быть освобождены от военных сборов.

Поправками в статью 52 предусматривается, что военно-учетная специальность устанавливается министром обороны РФ для граждан, проходящих службу в органах и организациях прокуратуры РФ, следственных органах и учреждениях Следственного комитета РФ, по согласованию с руководителями указанных органов и учреждений.

Кроме того, проект закона предлагает внести изменения в пункт 1.1 статьи 8 53-ФЗ, согласно которому порядок и особенности воинского учета сотрудников таможенных органов будут определяться Положением о воинском учете, утверждаемым правительством РФ.

Отсутствие такого специального регулирования в отношении таможенных органов может повлечь резкое уменьшение численности сотрудников, выполняющих специальные государственные задачи, и, следовательно, значительное увеличение времени проведения таможенных операций, снижение качества таможенного контроля и пропускной способности пунктов пропуска на государственной границе РФ, говорится в пояснительной записке.

Предлагаемый срок вступления законопроекта в силу с 1 сентября 2024 года обусловлен необходимостью внесения изменений в подзаконные нормативные правовые акты, связанные с его реализацией, говорится в документе.