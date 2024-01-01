В России верхняя граница призывного возраста повышена до 30 лет

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В России с 1 января вступил в силу закон, по которому максимальный возраст для призыва на срочную военную службу (1 год) увеличен с 27 до 30 лет. Нижняя граница призывного возраста осталась на 18 годах.

Президент Владимир Путин подписал этот закон 4 августа 2023 года.

Лица, достигшие 27 лет в 2023 году, будут направляться в запас и не будут подлежать призыву на срочную службу в 2024 году, разъяснил в июле замминистра обороны Николай Панков.

1 января также вступил в силу подписанный президентом в сентябре 2023 года указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от срочной службы для IT-специалистов до 30 лет.

В соответствии с указом президента от 29 ноября 2023 года, предельная численность Вооруженных сил России увеличена на 170 тысяч человек - до 1,32 млн военнослужащих. В Минобороны 1 декабря заявили, что в связи с увеличением численности Вооруженных сил "существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется".