Перечень машин для госслужащих в РФ расширен моделями "Автотора" и" ПСМА Рус"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ обновил перечень отечественных автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях, расширив его до 12 брендов (всего - более 35 моделей) за счет машин, сборка которых налажена на мощностях калининградского "Автотора" и калужского "ПСМА Рус".

Как сообщила пресс-служба министерства, в обновленный перечень вошли модели Lada (Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Travel), "Москвич" (модели 3, 3е, 6), УАЗ (модели "Патриот", "Пикап", "Профи", "Хантер", СГР), Evolute (модели I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet), Haval (модели Jolion, Dargo, F7/F7x, H9, M6), Aurus (модели Senat, Komendant), "Соллерс"(пикап ST6), Kaiyi (модели E5, X3 Pro, X3, X7), BAIC (модели U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7), "Амберавто" (модель А5), SWM (модели G05 Pro, G01) и Citroen (модель C5 Aircross, выпускается на заводе "ПСМА Рус" при участии ООО "Автомобильные технологии").

Ранее в перечне присутствовали только первые шесть из перечисленных марок. Фактически перечень расширен за счёт китайских брендов, сборка которых налажена на мощностях калининградского "Автотора" и калужского "ПСМА Рус".

В министерстве напомнили, что в действующий перечень входят автомобили с российским VIN-номером, которые производятся в РФ в рамках специальных инвестиционных контрактов в соответствии с обязательствами по локализации продукции.

Поручение о приоритетном использовании государственными и муниципальными служащими машин отечественного производства дал президент Владимир Путин по итогам встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности в начале августа прошлого года. Тогда он выразил мнение, что "все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях".