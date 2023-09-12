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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:21

Путин подтвердил планы пересадить чиновников на отечественные автомобили

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос о том, чтобы российские чиновники перешли на отечественные автомобили, сейчас стоит на повестке дня, скоро начнутся госзакупки, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Правительство и управделами президента выстроят цепочку, кому и чего положено. Пусть ездят на отечественных машинах. Скоро будут закупать (автомобили - ИФ). Вопрос в практическом плане стоит о закупках. Я не знаю, когда начнут (чиновники ездить на отечественных автомобилях - ИФ)", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

"У нас есть этот транспорт. Надо его использовать. Это абсолютно нормально. Это не нарушает наших обязательств в рамках ВТО. Это госзакупки. Нужно выстроить определенную цепочку, кому чего положено, и ездить на отечественных автомобилях", - отметил он.

По словам Путина, были предложения продолжить закупки иностранных машин для чиновников. "Это несложно сделать. Логистика налажена. Я сказал, что у меня большие сомнения, нужно ли продолжать эту практику", - заявил президент.

В начале августа Путин говорил, что госзакупки автомобилей иностранного производства для чиновников продолжаться не должны, госслужащие должны ездить на машинах российского производства.

В сентябре глава государства поручил кабинету министров принять меры, направленные на приоритетное использование чиновниками в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей.

Владимир Путин
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