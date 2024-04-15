"Автотор" понизил прогноз производства на 2024 год до 80-100 тысяч автомобилей

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" по итогам 2024 года планирует выпустить около 80-100 тысяч автомобилей, сообщил журналистам председатель совета директоров ООО "Автотор Холдинг" Валерий Горбунов.

"Мы сегодня будем работать по 7 брендам (с учетом коммерческого транспорта - ИФ), из которых 4 (модели - ИФ) уже стоят на конвейерах. В ближайшее время будет еще одна, и шестая до конца года. Если сложится хорошо техническая подготовка, то может быть еще и 7-й бренд (легковых автомобилей - ИФ)", - сказал Горбунов.

Ранее "Автотор" планировал в 2024 году собрать 100-130 тысяч автомобилей. По итогам 2023 года автопроизводитель выпустил 38 тысяч машин, производственный прогноз в течение года пересматривался несколько раз.

Говоря о производстве электромобилей собственного бренда "Амберавто", Горбунов напомнил, что "Автотор" произвел первую партию в 200 автомашин. "В этом году хотим довести выпуск до 3 тысяч штук. В данный момент в производстве сделан перерыв на поставку комплектующих и доработку технических и технологических вопросов. Некоторые технические моменты показали, что есть над чем поработать", - уточнил он.

"Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели немецкой BMW, а также южнокорейские Kia и Hyundai (выпуск всех был прекращен в 2022 году).

Сейчас "Автотор" собирает легковые и коммерческие автомобили китайских брендов Kaiyi, BAIC, SWM, Foton, Dongfeng Sokon, JMC и Jetour. Кроме того, "Автотор" в рамках действующего СПИК с Минпромторгом России и правительством Калининградской области реализует проект по созданию кластера из 12 заводов для производства электромобилей и автокомпонентов. Объем инвестиций на реализацию заявленных планов, с учётом действующих инвестиционных обязательств, составит более 70 млрд рублей.