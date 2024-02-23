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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:24

В ОДКБ сказали, что не получали заявлений о приостановке членства от Армении

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Организация договора о коллективной безопасности не получала официальных заявлений от Армении о приостановке участия в деятельности ОДКБ.

"В секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе организации в пятницу.

Как сказали в пресс-службе, "что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся организацией в последнее время".

Армения заморозила свое участие в ОДКБ, но не рассматривает вопрос о выводе российской военной базы с территории республики, заявил ранее премьер Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

ОДКБ Армения Никол Пашинян
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