Пашинян заявил о фактической заморозке участия Армении в ОДКБ

Никол Пашинян Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Армения заморозила свое участие в ОДКБ, но не рассматривает вопрос о выводе российской военной базы с территории республики, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Реакция ОДКБ не соответствовала реальности в отношении Армении, в частности в 2021, в 2022 годах (военные столкновения на армяно-азербайджанской границе - ИФ), и очевидно это не могло остаться не замеченным со стороны Армении. Сегодня на практике мы фактически заморозили наше участие в этом договоре, в этой организации. Что будет завтра... Посмотрим", - сказал Пашинян в интервью телеканалу France 24.

Говоря о размещенной в городе Гюмри 102-й российской военной базе, Пашинян отметил, что она расквартирована вне договора о коллективной безопасности.

"На самом деле это другой договор, это предмет другого договора и на данный момент мы об этом не говорим", - заявил Пашинян.

Он отметил, что отношения Армении с Россией "имеют институциональные традиции, и мы остаемся в рамках этих институциональных традиций".