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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:24

Песков заявил, что РФ прояснит значение заявлений о заморозке Арменией участия в ОДКБ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона намерена выяснить у Еревана значение заявлений о приостановке Арменией своего участия в ОДКБ, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Имеем в виду вступить в контакт с нашими коллегами и прояснить значение этих заявлений", - сказал он телеканалу "Звезда", комментируя словам премьера Армении о том, что республика заморозила свое участие в ОДКБ.

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что "здесь очень важно понять детали". "И мы будем надеяться, что наши армянские друзья разъяснят нам все", - сказал Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France 24, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ, но не рассматривает вопрос о выводе российской военной базы с территории республики.

В свою очередь в ОДКБ сообщили, что Организация договора о коллективной безопасности не получала официальных заявлений от Армении о приостановке участия в ее деятельности.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

ОДКБ Армения Дмитрий Песков
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