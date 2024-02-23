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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:24

Гладков сообщил о сброшенной взрывчатке дроном ВСУ в белгородском Шебекино

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинским беспилотником территории Шебекинского городского круга.

"Город Шебекино Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на припаркованный рядом с частным жилым домом автомобиль", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

По данным главы региона, пострадавших нет.

От взрыва посечен легковой.

Ранее в пятницу Гладков сообщил об ударах, нанесенных ВСУ по региону за минувшие сутки.

Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков
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