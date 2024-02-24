Четыре белгородских муниципалитета атаковали ВСУ за сутки

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных по территории региона со стороны Украины за минувшие сутки.

"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 30 артиллерийских снарядов, 10 гранатометных выстрелов и 200 патронов из пулемета Калашникова. Пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в Разуменском сельском поселении - повреждены два автомобиля", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

В Волоконовском районе, по его данным, на окраине хутора Старый противник атаковал с помощью двух БПЛА. Обошлось без последствий.

В Грайворонском городском округе в селе Дроновка на инфраструктурный объект связи с БПЛА сброшено самодельное взрывное устройство. По селу Замостье выпущено три минометных снаряда. В селе Антоновка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В селе Ломное системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Как сообщил Гладков, в городе Шебекино с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате атаки поврежден автомобиль и забор частного жилого домовладения. Под минометный обстрел попал хутор Панков - зафиксировано три "прилета". Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена газовая труба. По поселку Красное выпущено пять минометных снарядов. Также в поселке с дрона сброшено три взрывных устройства. Обошлось без последствий, добавил губернатор.