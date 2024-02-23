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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:24

Три белгородских муниципалитета подверглись атакам ВСУ за сутки

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных со стороны Украины по территории региона за минувшие сутки.

Грайворонском городском округе в селе Глотово с БПЛА сброшено четыре взрывных устройства на два грузовых автомобиля. В результате взрывов пострадали водители: у одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго - осколочное ранение руки", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

Село Козинка, по его данным, противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. Пострадавших нет. В продуктовом магазине выбиты стекла, повреждена кровля, также посечен легковой автомобиль. Еще один дрон-камикадзе посажен средствами РЭБ и впоследствии уничтожен. Обошлось без последствий.

В селе Головчино системой ПВО сбит БПЛА противника. На окраине поселка Горьковский с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Нехотеевка - восемь артиллерийских снарядов. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

Как сообщил Гладков, в Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 19 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка - два, по хутору Марьино - один минометный снаряд. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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