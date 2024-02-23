Лавров и президент Бразилии обсудили Украину и ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров в Бразилии встретился с президентом страны Луисом Инасио Лулой да Силвой, сообщает в пятницу МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг Украины. Президент Л.И. Лула да Силва подтвердил позицию Бразилии в пользу урегулирования конфликта на основе учета законных озабоченностей всех сторон в сфере безопасности, подчеркнув бесперспективность односторонних инициатив и ультиматумов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

На Смоленской площади отметили, что в ходе встречи была констатирована близость позиций в отношении глубокого кризиса на палестинских территориях, жертвами которого стали десятки тысяч мирных граждан. "Выражено общее мнение о необходимости для Совета Безопасности ООН потребовать немедленного прекращения огня, решения тяжелейших гуманитарных проблем, а также снятия препятствий на пути выполнения решений ООН о создании палестинского государства", - говорится в сообщении.

Лавров и Лула да Силва также обсудили вопросы дальнейшего развития дружеских двусторонних отношений, включая подготовку к 12-й сессии Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и очередному заседанию Комиссии высокого уровня для согласования дополнительных мер по расширению взаимной торговли и реализации совместных проектов в различных областях. Отмечается, что "приветствовалась активизация межпарламентских и межпартийных контактов, гуманитарных и спортивных связей".

"Особое внимание уделено практическим аспектам взаимодействия на международной арене с учетом совпадающих в 2024 году председательств России в БРИКС и Бразилии в "Группе двадцати", - сообщили в МИД РФ. - Условлено координировать работу в упомянутых форматах и в ООН по продвижению реформы институтов глобального управления, которые должны отражать возросший вес стран Глобального Юга в мировой экономике и политике".

Стороны также рассмотрели график контактов на высшем и высоком уровнях, в том числе в связи с предстоящими в этом году мероприятиями по линии БРИКС и "Группы двадцати".