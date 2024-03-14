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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:57

В Бразилии призвали проводить переговоры по Украине в ООН, а не на саммите G20

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Саммит G20, который состоится в Рио-де-Жанейро в ноябре 2024 года, не место для проведения переговоров об урегулировании украинского кризиса, заявил в четверг секретарь по экономическим и финансовым вопросам МИД Бразилии Маурисиу Карвалью Лириу.

"Я полагаю, G20 не представляет собой форум для переговоров по этому вопросу, но в то же время благодаря ему можно донести правильное послание о мире", - приводит агентство ЭФЭ слова Лириу.

Лириу добавил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва "всегда считал ООН подходящей площадкой для решения украинского вопроса".

Он напомнил, что прошлогодний саммит G20 в Индии завершился совместной декларацией, согласно которой "принципы Устава ООН должны стать основой мирного процесса на Украине".

G20 ООН Рио-де-Жанейро Украина Бразилия
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