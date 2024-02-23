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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Лавров прибыл в столицу Бразилии на переговоры с президентом Лулой да Силвой

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в столицу Бразилии, где у него запланировала встреча с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

В аэропорту министра встретил почетный караул, а у выхода с трапа постелили красную ковровую дорожку.

Ранее Лавров принял участие в заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро, где он подтвердил журналистам, что встретится с бразильским лидером.

Сергей Лавров Бразилия МИД РФ
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